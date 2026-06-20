Cengiz KARAGÖZ
Tarihi Haydarpaşa Garı, 2010 yılında çatısında çıkan büyük yangının ardından 2016 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip olan yapının dış cephe yenileme ve güçlendirme işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.
YENİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ
Restorasyon süreci sürerken Kadıköy yönündeki kulenin 3. kat balkon korkuluğunda kırık tespit edildi. Yapıya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması tartışma yaratırken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) konuyu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na taşıdı.
‘RANT ENDİŞESİ DUYUYORUZ’
SÖZCÜ’ye konuşan BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, 14 Mart 2026 tarihli görüntüde kırığın ortaya çıktığını belirterek, “Yetkililer hasarın malzeme yoğunluğundan olduğunu öne sürüyor. Asıl endişemiz, yapının ticari işletmelere ve yeni yapılaşmalara açılmasıdır” dedi.