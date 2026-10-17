İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. toplantısında konuştu. Arakçi, deniz ulaşımında güvenliğin sağlanabilmesi için geçmişteki saldırıların ve hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirtti.

'BOMBALAYARAK NORMALE DÖNMESİ BEKLENEMEZ'

Deniz trafiğinin normale dönmesinin askeri baskıyla mümkün olmayacağını savunan Arakçi, “Bir ülkeyi bombalayarak, yok etmekle tehdit ederek ve abluka altına alarak denizcilik güvenliğinin normale dönmesi beklenemez” değerlendirmesinde bulundu.

'İRAN MEŞRU ÇIKARLARINI KORUMAYI SÜRDÜRECEK'

İran’ın egemenliğini ve halkının meşru çıkarlarını korumayı sürdüreceğini vurgulayan Arakçi, ülkesinin haklarını savunmasıyla barış arayışının birbiriyle çelişmediğini ifade etti.

Savaşın yol açtığı yıkımın farkında olduklarını ve bu nedenle barışa önem verdiklerini belirten Arakçi, İslam ülkeleri arasındaki dayanışma ve iletişimin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

'7 GÜN İÇİNDE YENİDEN AÇILABİLİR'

ABD'ye Katar aracılığıyla yapılan teklifle ilgili konuşan Arakçi, “Özel bir yedi günlük plan iletildi ve 'gerekli şartlar yerine getirilirse, boğaz yedi gün içinde yeniden açılabilir ve normal deniz trafiği devam edebilir' dedik” ifadelerini kullandı.

YEMEN VE SUUDİ ARABİSTAN ÇATIŞMASINA DEĞİNDİ

İran Dışişleri Bakanı, Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tahran yönetiminin hem Yemen’in hem de Suudi Arabistan’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Arakçi, Arap Yarımadası’ndaki gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirdi.

Bölgedeki sorunların askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının krizleri daha da derinleştireceğini savunan Arakçi, bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanması gerektiğini söyledi.