Modern ev tasarımında klasik korniş kullanımı yerini tamamen gizli ve minimalist bağlantı elemanlarına bıraktı. Yapılan bu değişimle birlikte perdeler, mekan içerisinde doğrudan tavandan yere inen ana dekoratif unsur haline geldi.

KORNİŞ YERİNE HANGİ YENİ SİSTEMLER TERCİH EDİLİYOR?

Tavandaki özel oyuklara yerleştirilen gizli profiller, perdelerin doğrudan tavandan başlayarak uzanmasını sağlıyor. Bu yöntem, bağlantı elemanlarını tamamen gizleyerek tavanı daha yüksek ve odayı daha geniş gösteriyor.

Tavan veya duvar rengine boyanan ince alüminyum profiller de mekanik görünümü ortadan kaldırarak odak noktasını kumaşa kaydırıyor. Ahşap ve ferforje kornişler ise yalnızca klasik ile antika tarzlı özel iç mekanlarda sınırlı şekilde kullanılmaya devam ediyor.

AKILLI PERDE TEKNOLOJİLERİ KULLANICILARA NE SAĞLIYOR?

Teknolojik dönüşümle birlikte uzaktan kumanda, mobil uygulama ve sesli komutla çalışan otomatik perde sistemlerinin kullanımı yaygınlaştı. Belirlenen saatlerde otomatik açılıp kapanabilen bu sistemler, özellikle geniş pencereler ve ağır kumaşlar için kullanım kolaylığı sunuyor.

Fiziksel teması en aza indiren otomatik mekanizmalar, kumaş yüzeyinin yıpranma sürecini geciktirerek perdelerin kullanım ömrünü uzatıyor.