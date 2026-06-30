Yeni nesil güneş perdesi, yalnızca dışarıdaki güneş ışığından değil, düşük seviyedeki doğal ve iç mekan aydınlatmasından da enerji toplayabiliyor. Böylece pencere önünde hem gölgelik görevi görüyor hem de lambalar, akıllı cihazlar ve enerji depolama üniteleri için elektrik sağlayabiliyor.

SADECE 0,1 MİLİMETRE KALINLIĞINDA

Perovskit güneş hücreleriyle geliştirilen sistemin kalınlığı yalnızca 0,1 milimetre. Metrekare başına 150 gramdan daha hafif olan perde, kumaş gibi katlanabiliyor ve kolayca sarılabiliyor. Ayrıca yüzde 18'in üzerinde enerji dönüşüm verimliliği sunarken düşük ışık koşullarında da çalışmaya devam ediyor.

Şirket, esnek yapısı sayesinde ürünün mevcut pencere sistemlerine herhangi bir yapısal değişiklik gerektirmeden monte edilebildiğini belirtiyor. Bu özellik, özellikle apartman daireleri ve çatıya panel kurma imkanı olmayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.

HEM GÖLGELİK HEM GÜNEŞ PANELİ

Güneş perdesi yalnızca elektrik üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda pencereye gelen güneş ışığını azaltarak iç mekânın ısınmasını yavaşlatıyor ve ısı yalıtımına da katkı sağlıyor. Böylece tek bir ürün hem perde hem de enerji üreten güneş paneli işlevi görüyor.

BiLight Innovations, teknolojinin ilk etapta evler, ofisler ve ticari binalarda kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, gelecekte bu tür esnek güneş sistemlerinin çatılara ihtiyaç duymadan binaların enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilecek çözümler arasında yer almasını hedefliyor.