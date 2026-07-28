Uzmanlara göre özellikle doğuya bakan pencerelerde güneş yükselmeden, güneye bakanlarda öğleye doğru, batıya bakanlarda ise öğleden sonra perdelerin kapatılması güneş kaynaklı ısı kazancını önemli ölçüde azaltıyor. Akşam saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha serin hale geldiğinde ise pencereleri açarak evi havalandırmak öneriliyor.

GÜNEŞ CAMI ISITTIKTAN SONRA PERDEYİ KAPATMAK YETMİYOR

Araştırmalar, güneş ışığının doğrudan camdan içeri girmesiyle oluşan ısının perdeler geç kapatıldığında içeride tutulduğunu gösteriyor. Özellikle güneşi doğrudan alan pencerelerde perde veya panjurun günün sıcak saatleri başlamadan kapatılması, evin daha serin kalmasına yardımcı oluyor. Dış cephede bulunan panjur ve kepenkler ise güneş ışığını cama ulaşmadan engellediği için iç perdelere göre daha etkili sonuç veriyor.

Araştırmacılar, perdelerin tamamen açık bırakılmasının sıcak günlerde iç mekandaki ısı yükünü artırdığını, buna karşılık doğru zamanda kullanılan gölgeleme sistemlerinin hem iç ortam sıcaklığını düşürdüğünü hem de klima ihtiyacını azalttığını belirtiyor.

AKŞAM SERİNLİĞİNDEN YARARLANMAK ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde pencere ve perdelerin kapalı tutulmasını, güneş battıktan ve dış hava içeriden daha serin hale geldikten sonra ise pencerelerin açılmasını tavsiye ediyor. Karşılıklı pencerelerin açılmasıyla oluşan hava akımı, gün boyunca biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor.

Doğru perde kullanımı tek başına klimanın yerini tutmasa da, uzmanlara göre güneş alan pencerelerin doğru saatlerde gölgelenmesi yaz aylarında evin daha serin kalmasına ve enerji tüketiminin azalmasına katkı sağlayabiliyor.