Kaan Özbek / Sözcü



DEVLET Tiyatroları'nda proje bazlı çalışan yaklaşık 700 sanat emekçisi, gelir istikrarsızlığı ve güvencesizlikle mücadele ediyor. Konservatuvar mezunu olmalarına ve sahne üstünde aktif rol almalarına rağmen "figüran" veya günlük yevmiyeli sözleşmelerle çalıştırılan sanatçılar düzenli bir 4/B kadrosuna geçiş talep ediyor.

Kurumdaki çalışma sisteminin belirsizlik üzerine kurulu olduğunu belirten adını vermek istemeyen bir tiyatro sanatçısı, oyun sayısına göre aylık gelirlerinin 35 bin TL ile 5 bin TL arasında dalgalandığını vurguladı.

Gelir düzensizliği nedeniyle pazarcılık ya da kafelerde çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden oyuncu, dışarıda iş bulmanın da ani turne ve prova takvimleri sebebiyle zorlaştığını aktardı. Ayrıca kurumun, çalışanların dava açarak kadro talep etmesini engellemek amacıyla aylık çalışma sürelerini kasıtlı olarak 25 günde sınırlandırdığı da iddialar arasında.

Çözüm siyaset üstü

2019 ve 2022 yılındaki düzenlemelerle kadroya geçen meslektaşlarıyla aynı sorumlulukları taşıdıklarını belirten sanatçılar, yaşadıkları ayrımcılığın son bulmasını istiyor. Sorunu Meclis gündemine taşımak için girişimlerde bulunan tiyatrocular, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde kalıcı bir yasal düzenleme yapılarak 12 ay boyunca güvenceli ve düzenli gelire kavuşmayı bekliyor.

Karadağlı ile başladı

TAMER Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla güvencesiz çalışma tartışmaları büyüdü. Karadağlı, görev almadan maaş aldığı iddia edilenler için "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" diyerek disiplini öne çıkardı. Sanatçılar ise sorunun çalışmamak değil, günlük ücretli ve güvencesiz istihdam olduğunu vurgulayarak 4/B kapsamında düzenli kadro talep ediyor.