Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise 90+3. dakikada Joao Pedro attı.

CHELSEA PARAMPARÇA

Ligde 1993 yılından bu yana ilk kez üst üste altıncı maçından da yenilgiyle ayrılan Chelsea ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.