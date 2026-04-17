UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Nottingham Forest, Porto'yu konuk etti. İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanşında Nottingham Forest, sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek, kırmızı kart gördü. Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.