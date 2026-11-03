Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem oyuncularına eleştiri yöneltti hem de yaptığı değişiklikler için özeleştiride bulundu.

Pereira, "Gerçekten çok zor bir gün. Türkiye'ye geldiğimden beri en kötü günümüzü yaşadık" dedi. Uyarılarına rağmen ilk dakikada 1-0 geriye düştüklerini belirten Portekizli teknik direktör, golden sonra dengeyi bulduklarını ve beraberlik fırsatları yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Rakibin hızlı geçişleri konusunda devre arasında da oyuncularıyla konuştuklarını aktaran Pereira, buna rağmen uyardığı durumla karşılaştıklarını ifade etti.

DEĞİŞİKLİKLERDE HATA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Skor 2-0 olduktan sonra savunmadaki oyuncu sayısını azalttığı değişikliklerin hata olduğunu belirten Pereira, takımının alışılmış rekabetçi ve mücadeleci görüntüsünü sahaya yansıtamadığını dile getirdi.

Pereira, "Oyuncularım yeteri kadar odaklı değillerdi. İkinci golden sonra pes ettiklerini düşünüyorum. Çok fazla üst üste hatalar yaptık, kabus gibi bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayan Pereira, "Kazanmış olsaydık puan cetvelinde her şey iyi gözükecekti, şu anda her şey bitmiş değil, hedefimize doğru ilerleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.