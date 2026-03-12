Ataşehir’de gerçekleşen buluşmada Perran Kutman, 46 yıl aradan sonra Müjdat Gezen’in davetiyle Türkiye’ye dönerek sahneye çıktı. Provalarda kahkaha eksik olmazken ünlü isimler magazincilerin sorularını yanıtladı.

GÜLBEN ERGEN: ''PERRAN KUTMAN İLE AKRABA GİBİYİZ''

Kahkahalarla geçen ilk provada, Gülben Ergen de rolünü üstlenerek heyecanını paylaştı.Gezen, Perran Kutman hakkında, “Benim sahnede hayatımda en uyumlu oynadığım kişi. Beraber güler, beraber ağlarız. Akraba gibiyiz” dedi.

''GÜLŞEN DE BENİM GİBİ YAŞLANDI''

Gülben Ergen’in Gülşen Bubikoğlu rolünü üstlenecek olmasına dair soruya ise, Gezen, “Gülşen de tıpkı benim gibi yaşlandı” yanıtını verdi.

''ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ''

Perran Kutman, “Müjdat 46 yıl sonra ilk kez bir şey istedi benden. Zor durumda olduğunu söyleyince kıramadım. Amerika’dan geldim” ifadelerini kullandı. Gülben Ergen ise nisana kadar her gün prova yapacaklarını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Sahneye taşınan ‘Gırgıriye’ ile Yeşilçam nostaljisi tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor ve provadaki kahkahalar, izleyiciler için şimdiden ipuçları veriyor.