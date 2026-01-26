Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte kış mevsiminin etkileri daha çok hissedilmeye başladı.
Yılın ilk günlerinde ülke genelinde etkili olan kar yağışının bazı bölgelere geri döneceği belirtilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
ŞEHİR MERKEZLERİ BEYAZA BÜRÜNECEK
Türkiye'ye Kafkaslar üzerinden giriş yapacak yağışlı hava kütlesi, salı günü yalnızca 7 ilde etkili olacak. Haftanın geri kalanında yağışların şiddetini artırması beklenirken, cuma günü itibarıyla yağış görülecek şehir sayısı 24'e kadar yükselecek.
İşte MGM'nin raporuna göre 29-30 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklenen iller...
Ardahan
Kars
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Hakkari
Van
Bitlis
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kayseri
Niğde
Sivas
Çankırı
Şırnak
Muş
Bingöl
Bayburt
Gümüşhane
Yozgat
İSTANBUL'A KAR ŞUBAT AYINDA DÖNECEK
Ocak ayının ilk yarısında kar yağışının etkisi altına giren İstanbul, şubat ayı itibarıyla yeniden beyaz örüntüye merhaba diyecek. Meteoroloji kaynakları, şubat ayının ilk haftasında İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye'nin batı kesiminde de yoğun kar yağışlarının görüleceğini belirtirken, hava sıcaklıkları ise bu süreçte mevsim normallerinin altında seyretmeye devam decek.