Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte kış mevsiminin etkileri daha çok hissedilmeye başladı.



Yılın ilk günlerinde ülke genelinde etkili olan kar yağışının bazı bölgelere geri döneceği belirtilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

ŞEHİR MERKEZLERİ BEYAZA BÜRÜNECEK



Türkiye'ye Kafkaslar üzerinden giriş yapacak yağışlı hava kütlesi, salı günü yalnızca 7 ilde etkili olacak. Haftanın geri kalanında yağışların şiddetini artırması beklenirken, cuma günü itibarıyla yağış görülecek şehir sayısı 24'e kadar yükselecek.



İşte MGM'nin raporuna göre 29-30 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklenen iller...



Ardahan

Kars

Erzurum

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Malatya

Hakkari

Van

Bitlis

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kahramanmaraş

Kayseri

Niğde

Sivas

Çankırı

Şırnak

Muş

Bingöl

Bayburt

Gümüşhane

Yozgat

İSTANBUL'A KAR ŞUBAT AYINDA DÖNECEK



Ocak ayının ilk yarısında kar yağışının etkisi altına giren İstanbul, şubat ayı itibarıyla yeniden beyaz örüntüye merhaba diyecek. Meteoroloji kaynakları, şubat ayının ilk haftasında İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye'nin batı kesiminde de yoğun kar yağışlarının görüleceğini belirtirken, hava sıcaklıkları ise bu süreçte mevsim normallerinin altında seyretmeye devam decek.