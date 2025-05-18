İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.



PERŞEMBE GÜNÜ 3041 OTOBÜS KONTAK KAPATACAK



Sözcü'ye konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, 3-4 yıldır İBB'den ödemelerini eksik aldıklarını belirterek, 22 Mayıs'ta İstanbul'da hizmet veren 3041 aracın çalışmayacağını açıkladı.

Ovacık, mevcut sistem hakkında "Otobüslerden elde edilen gelirin tamamını İBB topluyor. Bize de kilometre ve performans ölçekli bir ödeme gerçekleştiriyor. Ancak 3-4 yıldır paralarımızı devamlı eksik alıyoruz.



Ekonomik dalgalanmalar, akaryakıt zamları ve artan maliyetler nedeniyle özel halk otobüsü esnafı, araçlarına yakıt koyamayacak hale gelmiş durumda. Belediye tarafından her 15 günde bir fatura kesiliyor ancak ödemelerimizin yüzde 15-20'lik kısmı bize verilmiyor.

6 BİN ŞOFÖR İŞ BIRAKACAK



İstanbul genelinde 6 bin 470 otobüs ile sağlanan ulaşımda 3 bin 41 araca sahip olduklarını belirten Ovacık, 22 Mayıs'ta yaklaşık 6 bin şoförün iş bırakacağını açıkladı.



İstanbul halkının mağdur olmasını istemediklerini belirten Ovacık, Belediyeden bir ödeme almaları halinde süreci değerlendireceklerini aktardı.



