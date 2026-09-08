Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı kritik faiz kararına sayılı günler kala küresel piyasalardan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak S&P Global Market Intelligence, eylül ayı toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı. Kurum, kısa süre önce atılan fonlama adımlarını işaret ederek yeni bir faiz indirimi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti.

FONLAMA ADIMI FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİNİ ZAYIFLATTI

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Merkez Bankası'nın eylül ayında ek bir faiz indirimine gitmesi öngörülmüyor. Birch, TCMB'nin yaklaşık iki hafta önce bankaları yeniden yüzde 37'lik politika faizi üzerinden fonlamaya başladığını hatırlatarak, fonlama kanalındaki bu son ayarlama ile yaklaşan faiz kararı arasında oldukça kısa bir süre geçmesine dikkat çekti.

PİYASALAR YÜZDE 37'DE HEMFİKİR

Bilindiği üzere TCMB, yaklaşık altı ay boyunca bankacılık sistemini yüzde 40 seviyesindeki daha yüksek maliyetli gecelik borç verme penceresinden fonlamıştı. Ağustos ayının sonlarına doğru ise haftalık repo ihaleleri yeniden başlatılarak efektif fonlama oranı, resmi politika faizi olan yüzde 37'ye çekilmişti. Bankanın attığı bu son adım piyasalardaki fonlama maliyetlerinde kademeli bir rahatlama sağlarken, piyasa aktörleri de perşembe günkü toplantıda yüzde 37'lik haftalık repo faiz oranının sabit bırakılacağı konusunda görüş birliğine varmış durumda.

"YÜZDE 28'LİK ENFLASYON HEDEFİ AŞIRI İYİMSER"

S&P cephesinden gelen değerlendirmede dikkat çeken bir diğer önemli başlık ise Türkiye'nin enflasyon patikası oldu. Ağustos ayında ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyonun ve çatışmaların, küresel enerji fiyatları üzerinde kısa vadeli yeni bir baskı yarattığını belirten Andrew Birch, bu durumun Türkiye'deki enflasyon görünümünü olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi. Birch'e göre, mevcut küresel ve yerel koşullar göz önüne alındığında, Merkez Bankası'nın yıl sonu için korumaya devam ettiği yüzde 28'lik enflasyon tahmini oldukça "aşırı iyimser" kalıyor.