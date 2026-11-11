İngiltere'de etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası öncesinde sürücülere araç camlarındaki buğulanmaya karşı ilginç bir yöntem önerildi. Uzmanlar, mutfakta çöpe atılan kullanılmış çay poşetlerinin araç içerisindeki nemi azaltarak sabah saatlerinde yaşanan cam buğulanmasını önlemeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Soğuk havayla birlikte sürücülerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan araç camlarındaki buğulanma da yeniden gündeme geldi. Araç içerisindeki nemli havanın soğuk cam yüzeyine temas etmesiyle oluşan yoğuşma, görüş mesafesini azaltarak sürüş güvenliğini tehlikeye atabiliyor.

POŞET ÇAYLAR BU SORUNA ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Otomotiv uzmanları, bu sorunu hafifletmek için kullanılmış siyah veya yeşil çay poşetlerinden yararlanılabileceğini belirtti. Doğal nem emici özellikleri bulunan çay yapraklarının, araç içerisindeki fazla nemi çekerek camlarda yoğuşma oluşmasını azaltabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, kullanılmış çay poşetlerinin aracın gösterge paneline veya kapı ceplerine yerleştirilmesini öneriyor. Bu yöntem aynı zamanda araç içerisindeki istenmeyen kokuların azaltılmasına da yardımcı olabiliyor.

SİLİKA JEL PAKETLERİ DE ÖNERİLİYOR

Nemle mücadelede kullanılabilecek bir diğer yöntem ise ayakkabı ve elektronik eşya kutularından çıkan silika jel paketleri. Nem emme özelliğiyle bilinen bu küçük paketlerin araç içerisinde bulundurulması, camlarda yoğuşma oluşumunu azaltabiliyor.

Uzmanlar, her iki yöntemin de profesyonel nem alıcılar kadar güçlü olmadığını ancak araç içerisindeki hafif nem sorunlarına karşı ekonomik çözümler sunabileceğini belirtti.

PARA CEZASI VAR

Öte yandan İngiltere'de yürürlükteki trafik kurallarına göre sürücülerin yola çıkmadan önce tüm camlardaki buğuyu tamamen temizlemesi gerekiyor. Görüşü engellenmiş camlarla araç kullanmak 2 bin 500 sterline kadar para cezasına ve sürücü belgesine ceza puanı işlenmesine neden olabiliyor.