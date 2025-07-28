MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabildiği gibi;
-Vergi daireleri,
-PTT şubeleri,
-Banka şubeleri,
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor.
ÖDEME YAPMAYANLARA GECİKME FAİZİ VAR
Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayanlar için aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca borcun zamanında ödenmemesi durumunda vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.
Araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşların da MTV borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor. Ödenmemiş MTV borcu, araç muayene işlemlerini engelleyebilir.
GELİR VERGİSİ İÇİN DE SON GÜN AYNI
Sadece MTV değil, 2024 yılına ait yıllık gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için de son tarih 31 Temmuz Perşembe.
Uyarı: Zamanında ödeme yapmamak ek mali yük getirebilir. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiye ediliyor.