Cengiz KARAGÖZ SONDAJ DEVAM EDİYORDU Ordu Aybastı’da Perşembe/Korgan yaylalarının yakınında planlanan altın madeniyle ilgili yargı kritik bir karara imza attı. Ordu İdare Mahkemesi, Emrullah Turanlı’ya ait Taşyapı’nın iştiraki Taşzemin’e verilen maden arama izninin yürütmesini durdurdu. Şirket, maden için sondaja ve yol yapım işine başlamıştı. Kararda, bilirkişi incelemesinin sürdüğü, faaliyetlerin devam etmesinin davanın sonucunu etkisiz hale getirebileceği belirtildi. ‘O İŞ MAKİNALARI GİTSİN’ Yöre halkı ise şirketin sondaj çalışmalarını neredeyse tamamladığını ifade etti. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, olumlu bir ara karar çıktığını kaydetti. Asıl kararın keşif raporunun ardından verileceğini vurgulayan Gönül, şirketin sondaj ruhsatı olmadan faaliyet yürüttüğünü öne sürdü, “Şimdi sondaj makinasının oradan çıkmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

