PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PERTEK ASLİYE HUKU MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2026/87

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli, Pertek İlçesi, Kacarlar Mahallesi, 105 Ada 134 Parsel

MALİK ADI VE SOYADI:BEDRİ SER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/87 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 s. Kamulaştırma Kanunu m. 10/2 hükmü uyarınca ilan olunur. 25/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02541209