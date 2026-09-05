PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
PERTEK ASLİYE HUKU MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2026/84
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli, Pertek İlçesi, Kacarlar Mahallesi, 105 Ada 90 Parsel
MALİK ADI VE SOYADI: ZEYNEL PAMUKÇU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/84 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 s. Kamulaştırma Kanunu m. 10/2 hükmü uyarınca ilan olunur. 25/08/2026
#ilangovtr Basın no ILN02541205