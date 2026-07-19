Amerika kıtası son haftalarda peş peşe depremlerle sarsılıyor; önce Venezuela'da 7,5 ve 7,2; ardından Meksika açıklarında 7,3 ve son olarak da Peru sallandı.

Bugün Peru'nun Sicaya kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'nun Sicaya kentinin 2 kilometre güneybatısında 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi, depremin ardından sarsıntının etkilediği birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Meksika da peş peşe sarsıntıların yaşandığı ülkelerden biri oldu.

Meksika'da 30 Haziran 2026'da Yucatan eyaleti açıklarında 6,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Bu depremden yaklaşık iki hafta sonra ise ülkenin güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

USGS, depremin Puerto Madero kenti yakınlarında ve yaklaşık 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.

Aynı bölgede birkaç saat içinde daha sonra en büyüğü 6,0 ve en küçüğü 5,1 büyüklüğünde art arda üç deprem daha kaydedilmişti.

Venezuela'daki çifte depremlerde ise binlerce kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da 24 Haziran'da ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerini etkileyen iki büyük deprem meydana gelmişti.

Yaracuy merkezli depremlerden ilki 7,2, yaklaşık 39 saniye sonra meydana gelen ikinci deprem ise 7,5 büyüklüğünde ölçülmüştü.

Depremde can kaybı 5 bin 119 olarak açıklanmıştı; yaralı sayısı ise 16 bin 740.