Peru'da düzenlenen bölgesel ve yerel seçimlerde Hitler Mussolini Simeon Flores, Queropalca ilçesinin yeni belediye başkanı oldu.
Merkez sol Ahora Nacion partisinden aday olan 45 yaşındaki Flores, geçerli sayılan 663 oyun 229'unu alarak yüzde 34,5 oy oranına ulaştı.
En yakın rakibi, Renovacion Popular Peru partisinden Gaspar Benilde Osorio Zambrano ise 204 oy alarak yüzde 30,8'de kaldı. Flores, seçimi 25 oy farkla kazandı.
Belediye başkanı seçilen Flores, siyasi görevinin yanı sıra aynı bölgedeki Pillco Marca kentinde faaliyet gösteren Simeon SAC adlı yatırım grubunun yöneticiliğini de yapıyor.
PERU'DAKİ İLK HİTLER DEĞİL
Peru'da Hitler adını taşıyan bir adayın seçim kazanması ilk kez yaşanmadı.
Merkez sağ çizgideki Biz Peru'yuz (We Are Peru) partisinden Hitler Alba, 2011-2014 yılları arasında And Dağları'ndaki Yungar kasabasının belediye başkanlığını yapmıştı.
Kendisini "iyi Hitler" olarak tanımlayan Alba, seçim kampanyasında "Hitler geri dönüyor" ve "Hitler halkla birlikte" sloganlarını kullanmıştı.