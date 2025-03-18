Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, başkent Lima’da artan şiddet olayları sonucu ünlü şarkıcının vurularak öldürülmesinden sonra olağanüstü hal ilan etti. Boluarte, askerlerin de polise destek vermesini emretti.

Hükümet tarafından yayımlanan kararnamede, olağanüstü halin 30 gün süreceği ve toplantı ve seyahat özgürlüğü gibi bazı hakların kısıtlanacağı belirtildi. Bu karar, güvenlik güçlerine mahkeme kararı olmadan gözaltı yetkisi veriyor.

ŞARKICININ ÖLÜMÜ, SON DAMLA OLDU

Ülkede son aylarda cinayetler, şiddetli gasp olayları ve park ve alışveriş merkezleri gibi alanlara yönelik saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendi.

Peru polisinin verilerine göre 1 Ocak ile 16 Mart arasında 459 cinayet işlendi, sadece Ocak ayında 2 bine yakın gasp vakası rapor edildi.

Ancak, halkın öfkesi, Pazar günü popüler müzik grubu Armonia 10’un solisti Paul Flores’in öldürülmesiyle doruğa ulaştı. 39 yaşındaki sanatçı, bir konser sonrası Lima’da grubun otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Muhalefet partileri, hükümetin artan şiddete karşı etkili bir plan sunmadığını öne sürerek İçişleri Bakanı Juan José Santiváñez hakkında gensoru önergesi verdi.

Bir muhalefet parti milletvekili, "Ülkemiz, suç örgütlerinin elinde rehin alınmış gibi. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor, hükümet ise yalnızca olağanüstü hal ilan ederek sorumluluktan kaçıyor" dedi. Mecliste bu hafta içinde önergenin görüşülmesi bekleniyor.

VAHŞİ BATI GİBİ

Flores’e yönelik saldırı, hafta sonu yaşanan tek şiddet olayı değildi. Cumartesi günü, başkentte bir restoranda meydana gelen patlamada en az 11 kişi yaralandı.

Boluarte hükümeti, geçen yıl Eylül ve Aralık ayları arasında da artan şiddeti kontrol altına almak amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. Ancak, bu tedbirin suç oranlarını azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.