Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün paylaştığı ilk değerlendirme raporunda, yaralıların 11'inin Junin bölgesinde olduğu belirtildi. Huanuco, Pasco ve Lima bölgeleri ile başkent Lima Metropoliten alanında da birer kişinin yaralandığı bildirildi.

127 KONUTTA HASAR TESPİT EDİLDİ

Depremin yol açtığı hasar kapsamında Junin'de 4 ev tamamen oturulamaz hale geldi. Çoğunluğu aynı bölgede bulunan 127 konutta hasar tespit edilirken, birer eğitim kurumu, sağlık merkezi ve toplum merkezinin de depremden etkilendiği kaydedildi. Komşu Huanuco bölgesindeki bir ibadethanede de hasar oluştu.

HALK ARASINDA PANİĞE NEDEN OLDU

Junin'e bağlı Chanchamayo eyaletinin Vatandaş Güvenliği Müdürü Romulo Velasquez, devlet kanalı TV Peru'ya yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından yaşanan elektrik kesintisinin halk arasında paniğe neden olduğunu ve çok sayıda kişinin evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiğini söyledi. Velasquez, bölgede "ağır maddi hasara dair bir bulguya" rastlamadıklarını ifade etti.

AÇIK ALANLARA VE MEYDANLARA KOŞTULAR

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte büyük korku yaşayan vatandaşların güvenli gördükleri açık alanlara ve meydanlara koştuğu görüldü.