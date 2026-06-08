Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında dün görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne peruk takıp mini etek giyerek gelen bir erkek şüpheli, mağazanın önünde sergilenen kilimi gözüne kestirdi. Kadın kılığındaki şahıs, rahat tavırlarla kilimi alarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikten hemen sonra şüphelinin, tanınmamak amacıyla taktığı peruğu ve giydiği kıyafeti çıkardığı öğrenildi.
İş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen bu ilginç hırsızlık anlarının ardından, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.