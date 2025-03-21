Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği ve "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosunu çekerek sosyal medyada yayınladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. GFB (Genç Fenerbahçeliler) lideri Cem Gölbaşı hakkında savcı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme Gölbaşı ve beraberindeki 4 arkadaşı için tahliye kararı verdi.

Kararın ardından Gölbaşı'nın avukatı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

''Müvekkilimiz, kardeşimiz Cem Gölbaşı tahliye oldu, gözümüz aydın!''

OLAYI PERDE ARKASI... NELER YAŞANDI?

Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler, B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken, şüphelilerden H.M.Ş. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

44 YIL HAPİS TALEBİ VARDI

Şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Cem Gölbaşı'nın 'eziyet etme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı ile birlikte H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda cezaları talep edildi.

"PERUK TAKABİLİRİM DEDİ"

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Cem Gölbaşı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde peruk takıp özür videosu çekme fikrinin kendisine mağdur B.İ. tarafından teklif edildiğini söyledi. Gölbaşı, "Müşteki B.İ.'yi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yok. Tribün lideri olmam nedeniyle sosyal medya hesaplarında karalama kampanyalarına maruz kalıyorum" dedi. Gölbaşı, B.İ.'nin kendisine peruk takıp özür videosu çekme teklifinde bulunduğunu ve kendisinin de bu durumu kabul ettiğini belirtti.