DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzeneği konulduğu iddialarını doğrulamasının ardından İmralı heyetinden bir diğer üyesi Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı. DEM Parti, Buldan'ın trafik kazası geçirdiğini belirterek suikast girişimi iddialarını yalanladı.

PERVİN BULDAN KAZA GEÇİRMİŞ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru" deşdç olmaz."