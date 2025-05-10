MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kongresini topladı. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Buldan, “Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz. Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Serbesiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, “Çok mutluyum. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum. Barışı taçlandıracak demokratik adımlar hızlıca atılmalı. Çatışmasız, barış dolu günlerin özlemiyle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum.” diye konuştu.