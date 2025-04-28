DEM Parti milletvekili, İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için, "Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin, bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden barışa çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların." mesajını paylaştı.

Buldan paylaşımında, "Bir Türk, bir Arap, Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat 'Aman başkanım geri dönüş yok' dedin. Oysa aslında sen Türk ben de Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni'yi, Alevi'yi, Laz'ı, Çerkez’i, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü barışa adayanın Türk ya da Kürt olmasına. Ben daraldığımda 'Rahat ol Başkanım ben hallederim' diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım." ifadesini kullandı.

Buldan şunları kaydetti:

- Sen şimdi hastanenin -3. katında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barışa giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım.