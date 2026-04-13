Hemen hemen her gün yeni bir CHP'li isme yönelik yapılan operasyonların ardından muhalefet, söz konusu operasyonların 'siyasi' amaçlarla yapıldığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin normalleşme ve demokratikleşme sürecine sekte vurduğunu öne sürüyor.



Ana muhalefetin bu görüşünü paylaşan DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde muhalefete yönelik operasyonlardan duyulan rahatsızlığı ilettiklerini açıkladı.



T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, muhalefete yönelik operasyonlar hakkında Erdoğan ile yaptıkları konuşmanın detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

"Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde CHP konusunu gündem yapıyoruz. “CHP üzerindeki baskı durmalı” diyoruz.

-Bir cevap veriyor mu Sayın Cumhurbaşkanı buna?

CHP üzerindeki baskı durmalı. Yok cevap vermiyor. Şöyle söyleyeyim; Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde genel olarak aslında biz konuşuyoruz. Orada işte devlet yetkilileri de var biliyorsunuz. Onlar da konuşuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı dinleyen bir pozisyonda ama sonuçta da temennisini de ifade eden bir yerde duruyor. Fakat bu tür konuların konuşulmadığını özellikle ifade etmek isterim.