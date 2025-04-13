DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da, farklı ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcının destek verdiği "Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

'SÜREÇ HAZİRAN'DA TAMAMLANIR'

Buldan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Sayın Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle.

'ÖCALAN'IN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNE GİDEN YOL'

Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa’nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır. Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Tüm bunlarla birlikte, Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir, barışa katkı sağlar. Çünkü Türkiye’de Kürt halkı ve Türk halkının ortak yaşayacağı bir zemin yaratılıyor. Barışın kaybedeni olmayacağını hepimiz biliyoruz, ama barışın kazananı herkes olacaktır.

'ÖCALAN'IN ARKASINDAYIZ'

Kısacası hepimiz umutluyuz, hepimiz barışa daha yakınız. Sayın Öcalan diyor ki, ‘Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.’ Dolayısıyla biz de Sayın Öcalan’ın arkasındayız, ya barış ya barış diyoruz."