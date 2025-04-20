DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, yoğun bakımdaki tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin olduğu düşünülen bir paylaşım yaptı.

Buldan paylaşımında, "Üzülenleri de unutmayacağız, sevinenleri de. Uyanınca hepsini anlatacağım sana" ifadelerini kullanırken kısa bir süre sonra paylaşımı sildi.

İşte Buldan'ın sildiği paylaşım:

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Salı günü akşam saatlerinde ciddi bir rahatsızlık geçiren ve 12 saatlik ciddi bir ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken Çarşamba günü yapılan açıklamada 5 gün uyutulacağı açıklanmıştı.