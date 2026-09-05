Düzce'de yaz aylarında vatandaşların ve çevre illerden gelen tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Akkaya Plajı'nda kaydedilen görüntüler tepki topladı.

ÇÖPLERİ KARADENİZ’E ATTILAR

Sahilde dinlenmek ve piknik yapmak için bölgeye gelen iki kadın, pikniğin ardından yanlarında oluşan ambalaj ve piknik atıklarını toplamak yerine çöpleri Karadeniz'e attı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, kadınların çöpleri doğrudan denize bıraktığı görüldü. Plajdaki bazı vatandaşlar, çevrenin kirletilmesine tepki göstererek kadınları uyardı.

"POLİSİ ARIYORUM" UYARISINA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Olayı fark eden vatandaşlardan biri, çöplerin denize atılmasına karşı çıkarak kadınlara polisi arayacağını söyledi. Ancak yapılan uyarının da davranışı değiştirmediği görüldü.

Kısa sürede sosyal medyaya yansıyan görüntüler, çevre duyarlılığı konusunda tartışma başlattı. Halka açık bir plajda gerçekleşen olay, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu.