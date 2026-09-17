Şanlırurfa’nın Haliliye ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

163 KİLO TAVUK ETİ

Ekiplerin Ulubağ Mahallesi’ndeki bir kasapta gerçekleştirdiği kontrolde, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirlik bilgileri bulunmayan 163 kilo tavuk eti tespit edildi.

152 KİLO KOKMUŞ KIRMIZI ET

Denetimde ayrıca bozulduğu ve kötü koktuğu belirlenen 152 kilo kırmızı ete de el konuldu. Sağlıksız olduğu belirlenen toplam 315 kilo et, imha edilmek üzere işletmeden alınırken, kasap hakkında ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

OKUL KANTİNLERİNDE TARİHİ GEÇMİŞ 825 ÜRÜN

Öte yandan okul kantinlerine yönelik kontrollerde de son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün bulundu. Ekipler tarafından tutanakla el konulan ürünlerin imha edilmesi için işlem başlatılırken, ilgili kantin işletmesine de gerekli cezai işlemin uygulandığı belirtildi.