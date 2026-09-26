İstanbul'da trafikte beklemek istemeyen sürücülerden bazıları otoyolda ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen araçlar nedeniyle diğer yönde de trafik akışı olumsuz etkilendi. Çok sayıda aracın kural ihlali nedeniyle yol üzerinde beklemek zorunda kaldığı anlar kameralara yansıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ters yönde ilerleyen sürücülerin karşıdan gelen araçlarla çarpışma ihtimalini artıran tehlikeli hareketleri saniye saniye görüntülenirken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.