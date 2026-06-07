Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yüksek seyretmesiyle birlikte boğulma vakaları da artmaya başladı.

Adana ve Batman'da peş peşe acı haberler geldi.

Adana

Suriye uyruklu Yusuf Kasım (17), arkadaşlarıyla Seyhan Nehri kıyısına gitti.

Serinlemek için nehre giren Kasım'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerin nehirden çıkardığı Kasım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Batman

Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur (25), bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.