Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada depremlerde şu ana kadar 1430 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 238 kişinin yaralandığını ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini ifade etti. Rodriguez ayrıca bölgede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da ülkede 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki güçlü deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Açıklamaya göre sarsıntıların merkez üssü Yaracuy eyaletinde yer aldı. Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde, San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremlerin farklı derinliklerde gerçekleştiği, Yumare’de 10 kilometre, San Felipe’de ise 21,9 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.