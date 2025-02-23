3 gündür devam yoğun kar yağışı başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde de etkisini gösterdi. Kar yağışı ve dondurucu havadan dolayı okullar tatil oldu. İstanbullu ise Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. İstanbul'da yer yer kar yağışları devam ederken, bazı illerden ise tatil haberleri gelmeye geldi.

9 İLDE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ DUYURUSU

Yurdun belirli illerinde devam eden kar yağışı, beraberinde öğrenciler de sevindirdi. 24 Şubat Pazartesi günü için bazı illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte o iller:

Samsun Valiliği'nin yaptığı açıklamada, kuvvetli kar yağışının devam edeceği ve bundan dolayı meydana gelecek olan buzlanma ve don olaylarından dolayı tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan bazı bazı görevliler de bunlar arasında hamileler, engelliler ve çocuğu kreş ya da anaokuluna gidenlere de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu da olumsuz hava koşullarından dolayı 24 Şubat Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 günlük ara verilmesi kararı aldı.

HEM KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR DA İZİNLİ

Diğer bir il ise Bartın oldu. Bartın Valiliği de Meteoroloji'nin yayınladığı verilere göre, 24 Şubat Pazartesi Günü için 1 günlük kar tatili duyurusu yaptı. İl genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kastamonu'da ise Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Deverkani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Diğer iller ise sırayla Zonguldak, Ordu, Rize, Sinop merkez ve Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

İstanbul'da ise gece yarılarında hava sıcaklığının -3 dereceye düşeceği bekleniyor. Okulların tatil olmasına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trabzon

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.