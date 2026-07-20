İran'ın ABD'ye karşı misilleme saldırıları 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlandı. İran ve ABD çatışmaları sırasında Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssüne yapılan saldırı sonucu 2 asker öürken, Irak'taki bir ABD üssünde de de bir asker öldü.

Bu saldırılardan sonra ABD'nin karşılığı sert oldu. ABD ordusu dün gece boyunca İran'ın Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan bölgelerini vurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), kuvvetlerinin TSİ 04:00 sona eren üç saatlik bir operasyonda İran'ın askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini, deniz kuvvetlerini, füze ve insansız hava aracı fırlatma üslerini ve iletişim ağlarını hedef aldığını açıkladı. Köprüler gibi kritik altyapı ve tesisler de hedef alındı.

Nitekim ABD'nin kaybettiği askerler için hazırladığı karşılığı daha yeni başlıyor. İsrail basınına göre ABD Orta Doğu'ya yüze yakın uçağı yığıyor. Avrupa'daki ABD uçakları İran için yola çıktı.

İngiltere'den F-35'ler, Almanya'dan F-16'lar İsrail'deki hava üslerine uçtu. KC-135 yakıt ikmal uçakları ise ABD'den İsrail'e yola çıktı.

ABD, bu uçakların yola çıkma emrini ölümlerden önce vermişti. Ancak son saldırılarla birlikte daha fazla uçağın bölgeye akın etmesi bekleniyor.

Bu hazırlığın sebebi ise tahmin edildiği gibi. İsrail basınına göre ABD, İsrail'i de yanına alacağı, İran karşı topyekun bir saldırıya hazırlık yapıyor.

ABD UÇAKLARI YIĞDI

İngiliz basınına konuşan İsrailli bir yetkili, ABD’nin “bölgedeki askeri varlığını yeniden düzenlemeye” ve “İsrail’de konuşlanmış mevcut havada yakıt ikmal uçakları filosunu ek yakıt ikmal uçaklarıyla güçlendirmeye” karar verdiğini söyledi.

Bir başka üst düzey İsrailli yetkili ise, düzinelerce ABD’li yakıt ikmal uçağının İsrail’e gelmesinin beklendiğini belirtti.

Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği, konuyla ilgili hemen yorum yapmadı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla çatışmanın başlamasından bu yana, ABD İsrail'de düzinelerce ikmal uçağı konuşlandırdı.

Axios, üç ABD'li ve İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak Cuma günü, Trump yönetiminin İran'a karşı askeri operasyonların olası genişlemesi öncesinde ülkeye düzinelerce ikmal uçağı daha göndereceğini İsrail'e bildirdiğini aktardı.

İsrailli askeri yetkili, sivil hava trafiğindeki aksaklıkları en aza indirmek amacıyla ve operasyonel ile lojistik sorunlar göz önünde bulundurularak ABD’nin “bazı yakıt ikmal uçaklarını ticari havalimanlarının yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri üslerine de konuşlandırmayı tercih ettiğini” belirtti.

Mayıs ayında, İsrail’in ana hava kapısı olan Ben Gurion Havalimanı'nın genel müdür Sharon Kedim, havalimanındaki faaliyetlerin yüzde 70’inin, ABD askeri faaliyetlerinin kapladığı alan ve kaynaklar nedeniyle kısıtlandığını söylemişti.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in sözcüsüne göre, o tarihten bu yana ABD, bazı uçakları İsrail Hava Kuvvetleri üslerine taşımayı kabul etti.

Sözcü, 25 Haziran itibarıyla İsrail'de toplam 98 ABD askeri uçağı bulunduğunu belirtti.