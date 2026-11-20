ABD'de son günlerde büyük teknoloji şirketleri ve federal kurumlarda yaşanan kesintilerin ardından Beyaz Saray'ın siber güvenlik yönetiminde değişikliğe gidildi. Görevinden ayrılan Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'un yerine Kirsten Davies vekaleten atandı. Ülkede Apple ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerindeki kesintiler ile Federal Havacılık Ajansı (FAA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) yaşanan teknik aksaklıklar gündeme gelmişti. KALICI GÖREV İÇİN SENATO ONAYI GEREKİYOR ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Kirsten Davies'i tebrik ederim. ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanarak göreve vekaleten gelen ismi duyurdu. Halen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) siber güvenlik ekibinde yer alan Davies'in görevi kalıcı olarak üstlenebilmesi için Senatonun onayını alması gerekiyor.

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