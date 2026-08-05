Yerel yetkililer, ilk etapta tüp patlaması sanılan seslerin savaş döneminden kalan patlayıcıların infilak etmesiyle meydana geldiğini açıkladı. Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyduklarını belirterek, yaşananların adeta bir savaş ortamını andırdığını söyledi. Yangında 180'den fazla ev zarar gördü.

YETKİLİLER DE HABERSİZDİ

Belediye Başkanı Zaninetti, bölgede böyle bir mühimmat deposunun bulunduğundan belediyenin de haberdar olmadığını ifade etti. Patlamaların etkisiyle bazı mühimmatların çevreye savrulduğu, hatta bir merminin bir evin içinden geçtiği bildirildi. Bunun üzerine bomba imha ekipleri bölgeye sevk edilerek geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre bulunan mühimmatlar arasında hem Fransız hem de Alman ordularına ait havan ve tanksavar mermileri bulunuyor. Uzman ekipler, bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi için arama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olan ve geniş bir alanı küle çeviren orman yangını kontrol altına alındı. Tahliye edilen vatandaşların büyük bölümü evlerine dönmeye başlarken, okyanus kıyısı, kamp alanları ve La Jenny çevresindeki bazı bölgelere girişler güvenlik gerekçesiyle hâlâ kısıtlanıyor.