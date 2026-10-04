Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14.19 ila 14.43 arasında ikisi Adana biri Osmaniye olmak üzere peş peşe üç depremin meydana geldiğini duyurdu.



Depremlerin büyüklüğü sırasıyla 4.8, 4.9 ve 5.2 olarak açıklanırken, Adana, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye gibi birçok illerde hissedilen sarsıntılar, milyonlarca vatandaşın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.





Sarsıntıların ardından Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adana ve çevre şehirlerde büyük bir depremin beklenmediğini ancak küçük depremlerin devam edebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



'KÜÇÜK DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR'



"Bu yukarıdan Çardak'tan ve Göksun'dan gelen fay Adana havzasına doğru gidiyordu. Yani bu bahsettiğimiz bölgede. Havza yükselmiş, çatı olarak gelmiş ama birbirini kesen onlarca fay var ve bu onlarca fayı doğru baktığımız zaman. Bol bol deprem olur, çok sayıda deprem olur ama büyük momentte deprem olmaz noktasına geliyor.

Buradaki hareket bir tek ana faya, Savrun fayı dediğimiz bir faya yüklenmiyor. Tersine böyle onlarca deprem yapan, belki onlardan da fazla, elli altmış deprem sayıyorum ben bu altı Şubat'tan beri. Çevresinde depremler olursa, o depremler büyük fayı yırtarak işte altılık, altı buçukluk Yedik deprem yapabilir. Onun yapıştırdığı yüzeyin büyüklüğüne bağlı. O yüzeyin büyüklüğünü anlamak için de fayların biçimini tam koymamız gerekiyor."