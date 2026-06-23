Yeni sondaj sonuçları, Island Gold ve Magino madenlerini kapsayan geniş bölgenin üretim potansiyelinin sanılandan daha büyük olabileceğine işaret ediyor. Şirket yönetimi, keşif çalışmalarının uzun vadede tesisin beslenmesini destekleyebilecek yeni kaynaklar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

YENİ ALTIN DAMARLARI BULUNDU

Mevcut yer altı rezervlerinin yaklaşık 250 metre batısında keşfedilen Island West Extension bölgesinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Sondajlardan birinde 5,2 metrelik bölümde ton başına 12,05 gram altın tespit edilirken, bunun içindeki 1,5 metrelik kesimde altın tenörü ton başına 36,67 grama ulaştı.

Başka bir sondajda ise 5,6 metre boyunca ton başına 8,07 gram altın bulunurken, bunun 0,6 metrelik bölümünde değer 45,9 grama çıktı. NS4 bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 2,21 metrelik kesitte ton başına 132,9 gram altın içeren yüksek tenörlü mineralizasyona rastlandı.

BÖLGEDE YENİ KAYNAK POTANSİYELİ OLUŞUYOR

Magino tesisine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki eski Cline-Pick sahasında yapılan sondajlarda 3,05 metre boyunca ton başına 67,93 gram altın tespit edildi. Edwards bölgesinde ise 13,6 metrelik kesitte ton başına 5,06 gram altın bulundu.

Henüz yeni keşifler için toplam rezerv veya kaynak tahmini açıklanmadı. Ancak son sondaj sonuçlarının, Island Gold sahasında son 12 yıldır devam eden rezerv büyümesini destekleyebileceği ve gelecekte işleme tesisine yüksek tenörlü ek cevher sağlayabileceği değerlendiriliyor.