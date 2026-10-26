Ticaret Bakanlığı, internetteki daire ilanında 2 milyon lirayı satış fiyatı olarak gösterip arayanlara bu tutarın peşinat olduğunu söyleyen emlak şirketine 28 bin 620 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sosyal medyadaki bir paylaşım üzerine ilanı incelemeye aldı. İncelemede, ilanda satış fiyatı olarak belirtilen tutarın, bilgi almak için arayan kişilere peşinat olarak aktarıldığı belirlendi. Şirkete “yanıltıcı ilan” nedeniyle ceza verildi.

BENZER İLANLARA DA CEZA UYGULANDI

Açıklamada, bölgede benzer şekilde vatandaşlara yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de ceza uygulandığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız.”