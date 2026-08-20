Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, şu anda Kiev'in yaklaşımı yüzünden barışçıl çözüm ihtimali konusunda iyimser olmak için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti.

Peskov, "Cephedeki durumun akışı belli. Özel askeri operasyon devam ediyor" diye konuştu.

Ukrayna'ya destek sağlamaktan yorulan ülkeler olduğuna işaret eden Peskov, ancak bunu abartmamak gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da savaşa katılımını artıran ülkeler bulunduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, "Örneğin İngiltere. Bunlar, Avrupa ülkelerini savaşı sürdürmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Krizin çözümüne yardımcı olmaya çalışan ülkelere minnettar olduklarını dile getiren Peskov, bu tür ülkelerin sayısının düşük olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret etmeleri ihtimaline ilişkin ise "Bu konuda net bilgi ve tarih yok. Bildiğimiz üzere, Amerikalı müzakereciler, Amerikan dış politikasının diğer alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg kentinde konser vermeyi planlayan dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Kanye West ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.