Sistemin kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bini aştığını belirten Kurum, uygulamanın çevrenin korunmasının yanı sıra ekonomiye de katkı sağladığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında uygulamanın ilk 5 gününde 7 milyon 600 bin ambalajın toplandığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DOA sisteminin yaygınlaşmaya devam ettiğini belirterek, "DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaşımında yer alan görsele göre, sistemi kullanan kişi sayısı 1 milyon 385 bin 673'e, toplanan ambalaj sayısı ise 7 milyon 600 bine ulaştı.