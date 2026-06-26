Ofeminin yayın organında yer alan habere göre, tüketim sonrası atık durumuna gelen plastik içecek kapaklarının ev içi depolama sistemlerinde hammadde olarak kullanılmasına yönelik bir yöntem geliştirildi. Söz konusu uygulamanın, küçük boyutlu eşyaların tasnif edilmesini kolaylaştırmayı ve plastik atık miktarını azaltmayı amaçladığı belirtildi.

ÜRETİM SÜRECİ

Yayımlanan teknik kılavuzda, bir düzenleyici ünitenin imalatı için 15-20 adet plastik içecek kapağı, çok amaçlı yapıştırıcı ve sert bir tabanlığın (ayakkabı kutusu kapağı veya kesme tahtası) yeterli olduğu kaydedildi.

İşlem basamakları sıralandı. Plastik kapaklar, yüzey temizliği amacıyla öncelikle alkol ile yağdan arındırılır. Temizlenen parçalar, kullanım amacına göre doğrusal veya şahmat düzeninde taban üzerine dizilir. Kapaklar, bağlantı noktalarından yapıştırıcı vasıtasıyla taban yüzeyine sabitlenir. Kimyasal birleşmenin tamamlanması için ortalama 2 saatlik kuruma süresi beklenir.

Yapılan açıklamada, kapakların yan kısımlarından birbirine yapıştırılması suretiyle çekmece içi bölme sistemlerinin de oluşturulabileceği ifade edildi.

RİSKLERİ DE AÇIKLANDI

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılarda, plastik türlerinin yapışkan mukavemeti üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Süt ve su şişesi kapaklarının işleme en uygun hammadde olduğu; buna karşılık bitkisel yağ ve otomotiv kimyasallarının kapaklarının, farklı polimer yapıları nedeniyle yapıştırıcıyı tutmama riski taşıdığı ve bu sebeple kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Hazırlanan ünitelerin; atölyelerde vida ve somun, dikiş alanlarında iplik ve iğne, mutfaklarda poşet çay, çocuk odalarında ise küçük oyuncak parçalarının muhafazasında kullanılabileceği bilgisi verildi.