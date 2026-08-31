Fransa'da her gün milyonlarca hanenin katıldığı ambalaj ayrıştırma uygulamasına rağmen, ulusal geri dönüşüm verileri ve atık yönetimi süreçleri sistemin sınırlarını ortaya koyuyor. Çevre ve sanayi raporlarına yansıyan verilere göre, plastiğin kullanılmaya başlandığı tarihten bu yana ülke genelinde toplanan plastik atıkların yalnızca %9'u fiilen geri dönüştürülebildi.

CAM GİBİ SONSUZ DÖNÜŞMÜYOR

Uzmanlar ve sanayi verileri, plastiğin yapısı gereği cam gibi sonsuz bir geri dönüşüm döngüsüne giremediğini gösteriyor. Her işleme sürecinde mekanik özelliklerini kaybeden plastik materyal, kapalı döngü dönüşüm imkanını sınırlandırıyor. Bu durum, sarı geri dönüşüm kutularına atılan her ambalajın yeni bir ürüne dönüşmesini teknik olarak imkansız kılıyor.

ATIKLAR GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Fransa'da toplanan ve preslenen plastik şişelerin önemli bir bölümü, yurt içindeki tesis yetersizliği ve yüksek işleme maliyetleri nedeniyle ihraç ediliyor. Atık ihracatında öne çıkan başlıca ülkeler Malezya, Endonezya ve Vietnam olarak sıralanıyor.

Sistemdeki en büyük kırılma ise 2018 yılında yaşandı. Dünyanın en büyük plastik atık ithalatçısı konumundaki Çin'in 2018'de sınırlarını bu ithalata kapatmasıyla birlikte Batılı ülkelerin atık rotası Güneydoğu Asya'ya kaydı. İhraç edilen atıkların varış ülkelerindeki arıtma ve işleme süreçlerinin ise yerel çevre standartlarından uzak koşullarda gerçekleştiği belirtildi.

SİSTEMİK YETERSİZLİK VE KAPASİTE SORUNU

Fransa'daki geri dönüşüm sisteminin hedeflenen seviyeye ulaşamamasının arkasında iki temel neden yatıyor:

Ulusal sanayi altyapısının toplanan tüm plastik türlerini işleyecek teknolojiye ve kapasiteye sahip olmaması.

Plastik atıkları ülke içinde işlemenin, düşük iş gücü ve esnek çevre mevzuatına sahip ülkelere ihraç etmekten daha masraflı olması.

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, mevcut tablonun iyileştirilmesi için yurt içi işleme kapasitelerinin artırılması, gelişmiş ayrıştırma teknolojilerine yatırım yapılması ve ambalaj tasarımlarının en baştan geri dönüşüme uygun şekilde üretilmesi gerektiğini vurguladı.