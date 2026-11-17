İranlı mühendisler, geleneksel yol yapımındaki kireç taşının bir kısmını öğütülmüş PET şişelerle değiştirerek geleneksel asfalta göre neredeyse dört kat daha uzun ömürlü ve çatlaklara karşı %295 daha dirençli yeni bir yol karışımı geliştirdi.

Ağır tonajlı araçların yollarda oluşturduğu derin izler ve hızla açılan çukurlar, hem sürücüler hem de altyapı bütçeleri için büyük bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Nature grubuna bağlı saygın bilim dergisi Scientific Reports’ta yayımlanan yeni bir araştırma, yolların ömrünü uzatırken küresel plastik atık krizine de nefes aldıracak yenilikçi bir formül sundu. İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hayyam Üniversitesi uzmanları, atık plastik şişeleri yüksek dayanımlı asfalt malzemesine dönüştürmeyi başardı.

MEVCUT MAKİNELERLE EK MALİYET OLMADAN ÜRETİM

Geliştirilen yöntemin sanayi açısından en dikkat çekici yönü, yeni fabrika yatırımı veya yol yapım makinelerinde değişiklik gerektirmemesi. Araştırmacılar, toplanan atık PET şişeleri kırmataş dokusuna benzeyen, 4,75 ile 12,5 milimetre boyutlarında köşeli granüller haline getirdi.

'Kuru yöntem' adı verilen süreçte bu plastik parçacıklar, asfalt bitümü eklenmeden önce doğrudan taşlarla karıştırılıyor. PET plastiğin 250 °C civarında erimesi ve asfaltın çok daha düşük sıcaklıklarda hazırlanması sayesinde, granüller işlem sırasında yanmadan veya çevreye zehirli gaz salmadan formunu koruyor.

LABORATUVAR TESTLERİNDEKİ DAYANIKLILIK ŞOKE ETTİ

Basınç, nem ve sürekli aşınma testlerine tabi tutulan plastik katkılı asfaltın, geleneksel karışımları açık ara geride bıraktığı tespit edildi:

4 kata yakın kullanım ömrü: Taşın %16'sı PET ile değiştirildiğinde çatlaklara karşı direnç %295 arttı. Standart asfalt 16.380 yük döngüsünde kırılırken, plastikli karışım 64.763 döngüye kadar dayandı.

Çökmelere son: %18 plastik oranıyla ağır yüklere bağlı deformasyon %57 oranında azaldı.

Su geçirmezlik: Yağmur suyu sızıntılarına karşı koruma %7 yükseldi.

Uzmanların hesaplamalarına göre, yalnızca 1 kilometrelik yol yapımında kullanılan 12.500 ton agreganın %10'unun plastikle ikame edilmesi; kilometre başına 630 ton PET şişenin geri kazanılmasını ve çöp sahalarında 18.900 metreküp alan tasarrufu sağlanmasını mümkün kılıyor.

TEK SINIRIN DONDURUCU SOĞUKLAR OLDUĞU AÇIKLANDI

Teknolojinin sunduğu mekanik avantajlara karşın iklimsel bir kısıtlama bulunuyor. 5 °C’de yapılan testlerde PET plastiğin sertleşerek doğal taştan daha kırılgan hale geldiği gözlemlendi. Bu nedenle uzmanlar, yeni nesil asfaltın sert kışların ve yoğun kar yağışının görüldüğü soğuk bölgeler yerine ılıman ve sıcak iklimler için ideal bir çözüm olduğunu vurguladı.

HENÜZ DENEYSEL AŞAMADA

Henüz deneysel aşamada olan projenin gerçek trafik koşulları, doğrudan güneş ışığı ve şiddetli yağışlar altındaki performansının test edilmesi gerekiyor. Araştırma ekibi, bir sonraki aşamada büyük ölçekli üretim maliyetlerini ve uzun vadede lastik sürtünmesiyle mikroplastik salımı olup olmayacağını mercek altına alacak.