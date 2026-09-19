Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Emerald kasabasında yaşayan 82 yaşındaki Selwyn "Nats" Nutley, topladığı bir milyondan fazla şişe ve kutuyu geri dönüştürerek yaklaşık 56 bin eurodan (yaklaşık 3 milyon 144 bin liradan) fazla gelir elde etti. Nutley, elde ettiği gelirin tamamını uyutulma tehlikesi altındaki hayvanları kurtaran C-Q Pet Rescue adlı kuruluşa aktardı.

HAFTADA 45 SAAT HARCIYOR

Ringier grubuna bağlı Blic'in haberine göre Nutley, geri dönüşüm sürecinde aktif bir yöntem izledi. Daha fazla atık taşıyabilmek adına el arabasını modifiye eden Nutley; kasabadaki işletmeleri, barları, kulüpleri ve evleri ziyaret ederek ambalaj topladı.

Süreç içerisinde haftalık 6 bin ambalaj kapasitesine ulaşan Nutley'ye, hikayesinin duyulmasının ardından çevre sakinleri de evinin önüne bıraktıkları atık torbalarıyla destek oldu.

Containers for Change programı temsilcilerinden Natalie Roach, Nutley'nin atıkları toplama, ayıklama ve teslim etme süreçlerine haftada ortalama 45 saat harcadığını bildirdi.

İKİ YIL BOYUNCA İSTİKRARLA DEVAM ETTİ

Nutley'nin kuruluşla olan bağı, 2014 yılında sahiplendiği ilk köpeğiyle başladı. İlerleyen süreçte başka hayvanlar da sahiplenen Nutley; yardım etkinliklerine katılım, hayvan bakımı ve 800 kilometreyi aşan mesafelerde hayvan nakli gibi faaliyetlerde bulundu.

C-Q Pet Rescue Saymanı Susan Consedine, Nutley tarafından sağlanan geri dönüşüm fonunun yaklaşık iki yıl boyunca kuruluşun tek istikrarlı gelir kaynağı olduğunu ve bu destek olmaksızın faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini ifade etti.