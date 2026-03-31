Orta Doğu'da savaşın şiddeti artarken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtlayan Hegseth, İran'la bir anlaşmanın hayata geçmesini "arzuladıklarını", aksi takdirde savaşa devam etmeye "hazır olduklarını" belirtti.

Hegseth ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın da şartların sağlanması durumunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

KARA HAREKATI OLACAK MI?

Hegseth, İran'a yönelik olası askeri seçeneklere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var" diyen Hegseth, Tahran yönetimine yönelik bir kara harekatının seçenek dışı olmadığı mesajını verdi.

Hegseth, kara birlikleri de dahil hiçbir seçenekten vazgeçmediklerini, İran'a yönelik saldırıların süresinin "4-6 hafta, 6-8 hafta veya herhangi bir süre" olabileceğini, buna sadece Trump'ın karar vereceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Hürmüz Boğazı konusunda ABD'nin müttefiklerini de eleştiren bakan, bölgedeki sorumluluğun sadece ABD'ye ait olmadığını belirtti.

Rusya ve Çin'in faaliyetlerinin yakından izlendiğini de sözlerine ekledi.