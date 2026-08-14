ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a uygulanan deniz ablukasının süresiz olarak devam edebileceğini duyurdu. Hegseth, bu açıklamayı çok uluslu bir tatbikatın kapanış töreni için katıldığı Panama'da gazetecilere yaptı.

Hegseth, bölgedeki deniz kuvvetleri varlığının sürdürülmesi amacıyla ABD Donanması'nın ablukayı süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti.

Bakan, gemilerin dönüşümlü olarak görevlendirilip geri çekileceğini vurgulayarak, "ABD Donanması ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi dönüşümlü olarak görevlendirip geri çekeceğiz" dedi.

Ablukanın belirli bir zaman sınırı bulunmadığını hatırlatan Hegseth, durumun "gerektiği sürece" devam edeceğini tekrarladı.